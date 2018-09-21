Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Münbiç'te ortak devriye, müşterek devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. TSK, Amerikalı mevkidaşları ile sahada bunu koordine ediyor." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Münbiç'te ortak devriye, müşterek devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. TSK, Amerikalı mevkidaşları ile sahada bunu koordine ediyor. Çok yakın bir zamanda hem müşterek eğitim hem de müşterek devriye faaliyetleri başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde basın toplantısı düzenledi.

Kalın, "Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel barış diplomasisini yürütürken uluslararası toplumun üzerine düşen siyasi ve insani sorumluluğu da yerine getirmesi gerekiyor. Münbiç yol haritası önemli bir anlaşma, biz buna sadığız, gereğini yapacağız. Fakat eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin YPG ve PYD ile angajmanının devam ediyor olması bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır. Bir tarafta Münbiç yol haritasını uygularken öbür tarafta YPG ve PYD'ye her tür silah desteğinin, finans desteğinin, siyasi desteğin, medya desteğinin verilmeye devam edilmesi kabul edilemez. Münbiç'te ortak devriye, müşterek devriye için çalışmalar tamamlanmak üzere. TSK, Amerikalı mevkidaşları ile sahada bunu koordine ediyor. Çok yakın bir zamanda hem müşterek eğitim hem de müşterek devriye faaliyetleri başlayacak." diye konuştu.

"Bütün yükü Türkiye'nin yüklenmesi kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, "Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye'nin omuzlarına yüklenmesi ne adildir ne de doğrudur. Kabul edilemez. (İdlib'deki 12 gözlem noktası) Sayı ile ilgili değil ama takviye noktasında gerekli adımlar bundan sonra da atılmaya devam edilecek. İdlib'de Silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik derinlik alanının nasıl oluşturulacağı, diğer terör unsurlarının buradan nasıl çıkartılacağı ya da pasifize edileceği, silah bıraktırılacağı konularında MİT, TSK, Özel Kuvvetler, koordinasyon içerisinde Ruslarla birlikte bunu sahada çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"MİT'în yurt dışı operasyonları sürecek"

Kalın, "MİT ve ilgili güvenlik kurumlarımızın yurt dışında terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla devam edecek. Hangi terör örgütü hangi yöntemi kullanırsa kullansın, kimle sahada işbirliği yaparsa yapsın Türkiye'ye karşı işledikleri suçlar karşılıksız, cezasız asla kalmayacaktır. Reyhanlı hadisesinde olduğu gibi 1 yıl sonra da 3 yıl sonra da 5 yıl sonra da olsa Türkiye'ye karşı suç işleyenler mutlaka ama mutlaka adaletin önüne çıkartılacaktır. Buradan bütün terör örgütlerine bu açık ve net bir uyarı olarak ifade etmek istediğimiz bir husustur." şeklinde konuştu.

"FETÖ'nün rahat nefes almasına Türkiye izin vermeyecek"

Kalın, "FETÖ'nün rahat nefes almasına Türkiye Cumhuriyeti izin vermeyecektir. Bunu herkes bilsin. "(FETÖ'nün firarileri) Türkiye Cumhuriyeti devletinin nefesini enselerinde hissetmeye devam edecekler." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kalın, "İttifakın ruhuna sadık bir şekilde seçimlere doğru planlar yaptıklarını göstermesi açısından bu açıklamayı biz memnuniyetle karşılıyoruz. (Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Muhtemelen ABD dönüşü tekrar böyle bir gündemimiz olabilir." ifadelerini kullandı.