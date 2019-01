ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara'daki temaslarını sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirdi.

Bolton'ın, Türkiye'deki muhatabı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile temaslarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün tamamladığını vurgulayan Fahrettin Altun, "Umarım kendisi dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tatmıştır." ifadesini kullandı.

Turkey's national security is non-negotiable. Our fight against terrorism isn't a question of "if" but "when."



Acting like Syrian Kurds and members of a US-designated terrorist group are one and the same is an insult to the Kurdish people and our intelligence.