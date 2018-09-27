İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, bir dönem sivil havacılık sektöründe görev almış biri olarak fuarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

İstanbul'un, TEKNOFEST'e ev sahipliği yaptığını, son derece başarılı bir organizasyon ve muhteşem bir ilgi ve katılımla sonuçlanan bu organizasyonun hemen arkasından kentin, sivil havacılıkta hem havayolları alanında, havalimanları bazında hem de havacılık endüstrisinin tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik iş dünyasını bir araya getiren yeni bir organizasyona ev sahiliği yaptığını belirten Oktay, sadece bir hafta öncesinde oluşan bu ilginin geçici olmadığını ve Türkiye'nin bu konuda son derece kararlı olduğu, olacağı ve sonuna kadar yürüyeceğinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Bu yıl 150'nin üzerinde firma ve 40'ın üzerinde hava aracının sergileneceği bu organizasyonun, küresel havacılık sektörünün oyuncularını bir araya getirmesi bakımından önemli bir rol oynadığını anlatan Oktay, "Uluslararası havacılık camiasının bu etkinliğe 22 yıldır verdiği destek için teşekkür ediyorum. Türk sivil havacılığının son 15 yılda gösterdiği üstün performansla birlikte İstanbul Airshow, sadece 2 uçakla düzenlediği 1996 yılından bu yana büyük bir yol katetti." ifadelerini kullandı.

Oktay, bu dönemde İstanbul'un dünyanın havacılık merkezlerinden biri olma yolunda hızla aldığı mesafenin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Havacılık sektöründe ortaya konulan çabalar meyvesini vermektedir. Tüm etaplar tamamlandığında dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olacak İstanbul'un yeni havalimanı için geri sayım başladı. 21 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü havalimanımıza ilk inişini gerçekleştirmiştir. Ne kadar güvenli olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İnşallah 29 Ekim'de havalimanımızın ilk etabı tamamen bitmiş ve hizmete açılmış olacaktır. Yılda 90 milyon kapasiteye sahip bu önemli eser için hedefimiz, 2023'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkanı yaratacağı öngörülmektedir. Türkiye sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacaktır. "

Oktay, etkinlikte Avrupa'dan Balkanlara, Asya'ya havacılık ve havalimanı endüstrilerindeki uzun süredir birikmiş ve yeni ortaya çıkan tecrübeleri konuşacaklarını söyledi.

"Avrasya bölgesi bu fırsattan ne kadar yararlanıyor?"

Oktay, bölgedeki diğer ülkelerden daha önce yeniden yapılandırma dönemine girmiş bir ülke olarak Türkiye'nin söz konusu pazar için mükemmel bir kıstas oluşturduğuna dikkati çekerek, "Ülkemiz Avrasya'daki havacılık ve havalimanı endüstrisi için önemli bir lider rol üstlenmektedir. Bu rolün farkında olarak olarak Airshow İstanbul'da olabildiğince yeni teknolojiler ve inovasyon tabanlı çalışmalarla zenginleştirilmiş bir platform oluşturulması hedeflenmiştir. Hava araçları, hava motorları, seyrüsefer sistem ve ekipmanları, kabin içi tasarımı, iniş takımları, hava aracı, operasyon ve uçuş hizmetleri, kargo operatörleri hakkında bir çok güncel bilgi, güncel teknoloji ve yeniliği bu organizasyonda hep birlikte takip ediyor olacağız." diye konuştu.

Aynı şekilde operatörler ve servis sağlayıcıları, yer hizmetleri, yakıt hizmetleri, güvenlik hizmetleri, havalimanı ve terminal inşaatı gibi konulardaki son gelişmelerin bu organizasyonda değerlendirme imkanı bulunacağını belirten Oktay, Avrasya havacılık sektörü açısından değerli temsilcilerle bu organizasyon kapsamında bir çok konunun ele alınacağını ifade etti.

"2017 tarifeli uçak kalkışı tüm zamanların en yükseği"

Oktay, bu konulardan en önemlisinin, yeni imkanlar ve fırsatlar olacağını belirterek, bu imkan ve ve fırsatlara baktıklarında "Avrasya bölgesi bu fırsattan ne kadar yararlanıyor veya daha fazla neler elde edebilir?" konusuna özellikle odaklanmakta fayda olacağını vurguladı.

Oktay, 2017 tarifeli uçak kalkış sayısının tüm zamanların en yükseği olarak 37 milyona ulaştığına dikkati çekerek, "Avrupa uluslarası tarifeli yolcu trafiği 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,1'lik bir artış, yüzde 37 payla ilk sırada yer almış durumda. Avrupa'yı yüzde 29 pay ve bir önceki yıla göre yüzde 10'a yaklaşan artışla Asya pasifik izlemiştir yüzde 9,6 ile. Bu büyük pastadan pay almak ise Avrasya bölgesinin temel amaçlarından biri olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracat kalemi"

Türkiye'nin bu yolda önemli mesafeler aldığını aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Sivil havacılıkla eş zamanlı olarak savunma sanayi ve askeri alanlarda havacılık anlamında büyük işler başardık. Bugün Türkiye ürettiği İHA ve SİHA'larla küresel pazara açılma yolunda ilerliyor, hem de hızla ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullandığı Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarında görev yapan yerli ve milli İHA'larımızın Katar'da düzenlenen Doha Uluslarararası Deniz Savunma Fufarı ve Konferansında ilk ihracatı gerçekleştirildi. Yine askeri teknolojiler konusunda özellikle ön plana çıkan Atak taarruz helikopterimiz, Türk havacılığının gurur tablolarından biridir. Şu sıralar Pakistan için 30 adet T-129 Atak taarruz helikopteri üretiyoruz. Pakistan'la yaptığımız bu anlaşma 1,5 milyar dolarlık hacmi ile tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracat kalemimiz olmuştur. Bunların yanı sıra devam eden Atak 2 milli muharip jet, 10 ton sınıfı özgün genel maksat helikopteri ve Hürjet gibi yerli ve milli projelerimiz, devam eden yüzlerce projelerimizden sadece bir kaçıdır."

Muhabir: Murat Paksoy-İsmail Özdemir-İzzet Taşkıran