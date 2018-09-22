Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti, esnaf ziyaretlerinde bulunarak bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları 22.09.2018 Uğur İslamoğlu Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılımının ardından Kasımpaşa'ya geldi.

Burada Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, onlara hediyeler verdi.

Vatandaşlar, çıkışta Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca esnaf ziyaretlerinde bulundu, bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.

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