'Savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız'

SAKARYA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

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Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın bu dönemde de bu büyük davanın yükünü omuzlamaya talip olduğunu, kentin yaptığı fedakarlıklara karşılık belediyelerde en iyi hizmete layık olduğunu söyledi.

"Gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım"

AK Parti iktidarları döneminde Sakarya'ya yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz 16 yılda sadece Sakarya'ya 24 katrilyon lira yatırım yaptık. Herkes bunu bilmeli. Bunu bilmemiz lazım. Marifet, iltifata tabidir. Bay Kemal'in böyle bir derdi yok zaten. Öyle yatırım matırım yok. Onun zaten SSK'da genel müdür olduğu zaman hastanelerimizin hali ortadaydı. Ne durumdaydık belli, ama şimdi sağlıkta farklı bir dönem yaşanıyor tüm Türkiye'de. Biz, '4 temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz.' dedik yola çıktığımızda. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. Biz, bunlar üzerine ülkemizi yükselttik. Neyle? Ulaşımla, enerjiyle, tarımla, diğer birimler... Eğitimde 3 bin 136 yeni derslik inşa ettik Sakarya'da. Yüksek öğrenim öğrencilerimiz için 9 bin 438 kişilik yurt binalarını hizmete soktuk Sakarya'da. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kurduk. 28 bin seyirci kapasiteli stadyum, spor salonları, futbol sahaları gibi sosyal tesisler inşa ettik. Tabii Sakarya'nın Süper Lig'e çıkması lazım. Stat var, ama şu anda TFF İkinci Lig'de birinci sırada, yetmez birinci lige çıkması lazım. Son 16 yılda Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine 1,3 katrilyon lira tutarında sosyal yardım yaptık. Sağlıkta 17'si hastane, toplam 47 eseri Sakarya'ya kazandırdık Bay Kemal, haberin var mı? 200 yataklı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de aralarında olduğu 6 sağlık tesisinin de inşası sürüyor. Ayrıca bin yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi şu anda ihale sürecinde, ihalesini yapıp onun da inşaatını başlatacağız. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, CHP'nin ortakları olanların destekçilerine de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozun. Bak şimdi bir Cumhur İttifakı var ve Cumhur İttifakı'nın karşısında bir illet, bir zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım."

'Savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız'

Erdoğan, "Savunma sanayi içinde yer alan bütün girişimcilerimizin yanındayız, arkasındayız ve onlarla birlikte savunma sanayimizi çok daha güçlü kılacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silahlı silahsız insansız hava araçlarımız, gemilerimiz, toplarımız, füzelerimiz, zırhlı araçlarımız, haberleşme sistemlerimiz, yazılımlarımız olmasaydı, inanın bana bugün bize nefes dahi aldırmazlardı." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, "Her fırsatta bakanlıklarımıza, kurumlarımıza şu ikazı yapıyorum. Herhangi bir konuda bir ürünün ve hizmetin ülkemizde tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, ifası mümkünse gerekirse daha çok para ve zaman harcayıp bu yönde hareket etmeliyiz, gerçekten aciliyet kesbeden istisnai hususlar hariç." dedi.

'Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir artık bu devri kapatıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinde hedeflerimize ulaşacaksak bunu özel sektörün dinamizmi, sermayesi ve yenilikçi anlayışıyla açık ruhuyla gerçekleştirmeliyiz." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Sakarya'da 15 ilçe adayını açıkladı

Ekrem Yüce'yi daha önce AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.

İl başkanı ve ilçe başkanları aday oldu

AK Parti, eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi.

AK Parti Taraklı ilçesinde aday göstermeyecek

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Muhabir: Sefa Mutlu-Mücahit Türetken-Ömer Faruk Cebeci-Andaç Hongur