Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır." dedi.

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur." ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasette insanı kibir ve gurur yıkar, millete tepeden bakmak yıkar, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar, 'ben' yıkar, 'biz' varsak her şey var. AK Parti'de 'ben' yok, 'biz' var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur ittifakına ilişkin, "Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankaralılara vaadimiz, bugüne kadar olduğu gibi, yine onlara en iyi hizmeti bizim vereceğimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur ittifakı ile ilgili olarak, "Bu ittifakın (Cumhur) asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gözünü Ankara'ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz. Başkentlinin karşısına çıkarılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız.” dedi.