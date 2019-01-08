Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'ın İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir." dedi.

TBMM

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısına katıldı.

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Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek faşistliğin en sefil halidir. İki üç gün önce, bir konserden çıkan başı açık, başı örtülü kızlarımıza orada gelip, bu şekilde sataşıp, 'Suudi Arabistan'a gidin, burada ne işiniz var.' diyenlerin halini düşünün. Adı da neymiş sanatçıymış, buyurun." dedi.

Erdoğan, "Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli olan Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır." diye konuştu.

"Kabullenmemiz mümkün değil"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sayesinde, Suriye hızla bu beladan kurtulma sürecine girdi. Ancak, Bolton'ın İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değildir."

"Hakkından gelmek boynumuzun borcu"

Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur." dedi.

Erdoğan, "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sarı yeleklilerin içlerinde PKK var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa'da sarı yeleklilerin içlerinde PKK var. Acaba bunu incelediler mi araştırdılar mı? Biz buradan biliyoruz. Yarın diğer ülkelerde de aynısı olacak." diye konuştu.