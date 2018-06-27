Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü sona erdi.

anasayfa > politika, günün başlıkları 27.06.2018 İlkay Güder Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.

Basına kapalı görüşme, 40 dakika sürdü.

Muhabir: İlkay Güder-Enes Kaplan

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