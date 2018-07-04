ERZURUM

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzurum'da açıklamalarda bulundu.

CHP'nin karıştığı iddialarına ilişkin açıklamada bulunan İnce, şunları kaydetti:

"Hayır olur mu, CHP karışmadı. Tam tersine biz Sayın Genel Başkan'la bir ağabey-kardeş ilişkisi içerisinde eşlerimizle yemek yedik. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım. Gizlim saklım yok, gizli ajandalarım, gizli planlarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Sayın Genel Başkan'a yaptığım teklifi de milletle paylaştım. Karışma falan yok."