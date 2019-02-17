CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

AFYONKARAHİSAR

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz." ifadelerini kulandı.

Kılıçdaroğlu'na açtığı davalarla ilgili olarak Erdoğan, "Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz." dedi.