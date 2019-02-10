CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuşuyor.

&amp;amp;amp;amp;lt;br class="k-br" /&amp;amp;amp;amp;gt;

Erdoğan, konuşmasında, "AK Parti olarak her sandık için bir sorumlu ve 8 üyeden oluşan toplam 9 kişilik bir yönetim kurulundan bahsediyoruz. Yani ana kademeden 3 kişi. Bir tanesi o sandığın başkanı. Kadın Kollarından 3 kişi. Gençlik Kollarından 3 kişi. 9 kişilik sandık esaslı çalışmada bir yönetim. Böylece hiçbir siyasi partinin muktedir olamadığı, olamayacağı güç AK Parti'de." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz." diyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandığı sağlam tutmazsak, tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi, verdiğimiz onca emeğin ellerimizin arasından kayıp gitmesini, heba olmasını engelleyemeyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarzı siyasettir." ifadelerini kullandı.