CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un kapanış oturumuna katılıyor.

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"BM adalet arayışına cevap oluşturamadı"

Burada soruları yanıtlayan Erdoğan, "BM, adalet arayışına hala cevap oluşturamamıştır." dedi.

"5 daimi üye dönemi geçti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de beş daimi üye dönemi geçtiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Niye? Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın şartlarıydı, artık aynı şartları yaşamıyoruz, yeni bir dönüşüm, yeni bir değişime artık gitme zamanıdır."

"Alınan kararların BM'de uygulanabilirliği yok"

İsrail-filistin meselesinin hala çözüme kavuşmadığı belirten Erdoğan, "Bir İsrail meselesi, bir Filistin meselesi çözüme kavuşabiliyor mu? Kavuşamıyor. Niye? Çünkü İsrail'in aleyhinde alınmış bunca kararlar var BM'de, bu kararların hiçbirinin uygulanabilirliği yok. Niye? İsrail kabul etmedikten sonra, ona uymadıktan sonra kalkıp da kimse burada bir şey söylemiyor veya söyleyemiyor. Niye? Beş tane daimi üye ver. Bu beş daimi üyenin bir tanesi 'Hayır' diyorsa mesele bitmiştir." diye konuştu.

"5 üyenin dudakları arasında adalet tesis edilemez"

BM'de şu anda 193 ülke olduğunu ve ülkelerin dönüşümlü olarak daimi üye sıfatı kazanması gerektiği söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada Birleşmiş Milletler'de şu anda 193 üye var ve bu 193 üyenin de içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir Birleşmiş Milletler'in oluşması gerekiyor. Eğer bu oluşmazsa 5 tane üyenin dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez, bu mümkün değil."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yedi kıtanın yer aldığı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi; bunu bizim başarmamız lazım."

"Bedelini teröristlere ödeteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'daki terör saldırısına ilişkin, "Terörün bedelini o teröristlere ödeteceğiz." ifadesini kullandı.