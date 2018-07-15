CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiği yemekte konuşuyor.

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

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"Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400'e yaklaştı"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu yıl sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400'e yaklaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle, karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi istedikleri gibi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldıklarını belirtti.

"Terör örgütlerinin tek hedefi ülkemizin geleceğidir"

Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesinin PKK, DEAŞ, diğer terör örgütleri gibi tek hedefi ülkemizin birliği, beraberliği ve geleceğidir." ifadelerini kullandı.