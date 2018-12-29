Fotoğraf:AA/Arif Hüdaverdi Yaman

İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin İstanbul Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtıyor.

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Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda konuşan Erdoğan, tarih boyunca hep insanlığın göz bebeği olmuş, Hazreti Peygamberin övgüsüyle şereflenmiş, tek taşına tüm servetlerin feda edildiği kutlu şehrin bahtiyar insanlarını, Marmara'dan, Tuzla'dan Silivri'ye, Karadeniz'den, Şile'den Çatalca'ya kadar tüm ilçeleriyle "Ana gibi yar İstanbul gibi diyar olmaz" denilen bu dünya şehrinin şanslı insanlarının selamladığını dile getirdi.

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Ülkenin en güzel renklerinden olan merhum Cem Karaca'nın şarkısındaki "Dur, bırak kaynasın kahvenin suyu/Bana İstanbul'u anlat nasıldı?/Bana boğazı anlat nasıldı?/Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı/Yıkanmış, kurunur muydu yine o yedi tepe/Ana şefkati gibi sıcak bir güneşle/Dur, bırak kalsın açma televizyonu/Bana İstanbul'u anlat nasıldı/Şehirlerin şehrini anlat nasıldı?/Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp/Köprüler, Sarayburnu, minareler ve halice/Diyiverdin mi bir merhaba, gizlice/Dur, bırak, kımıldama, kal biraz öylece nolur/Kokun İstanbul gibidir, gözlerin İstanbul gecesi/Şimdi gel sarıl, sarıl bana kınalım/Gökkubbenin altında ordada beraber/Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali/Hasretinin çölünde sanki bir pınar gibi/İnsanlar gülüyordu de/Trende, vapurda, otobüste/Yalan da olsa hoşuma gidiyor, söyle/Hep kahır, hep kahır, hep kahır/Bıktım be" dizeleri seslendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz İstanbul'u hep kahırla devraldık. Tarihine, kültürüne, medeniyetine, çağına uygun hizmetlerle donatarak biz bugünlere getirdik. Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında, yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, kendisini sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek."

AK Parti olarak hem Büyükşehirde hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla milletin karşısına çıkacaklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasının sonunda isimlerini ilan edeceği Büyükşehir ve ilçe adaylarının birikimleriyle, enerjileriyle, projeleriyle ve gayretleriyle 5 yıl süreyle İstanbul'a hizmet edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, AK Parti'nin her ferdi gibi İstanbul adaylarının da hizmet siyasetiyle gece gündüz hemşehrilerinin emrinde olacağını ifade ederek, adaylara başarılar diledi.

"Geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi İstanbul yeni bir yol ayrımında. Yeni bir tercih aşamasında. İnşallah İstanbul, 31 Mart 2019 akşamı, sakinlerinin her yerde güldüğü, huzur ve mutluluk içinde yaşadığı bir şehir olarak geleceğe taşıyacak belediye başkanlarını seçecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"AK Parti olarak hem Büyükşehir'de, hem de ilçelerde tüm benliğini İstanbul'a adamış adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. En büyük tehdit depremse en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir. CHP adını da değiştirse kılığını da değiştirse söylemini de değiştirse milletimiz onu sesinden tanır. Milletimiz (CHP'yi) nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır. Darbelere cuntalara verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmalarından tanır. İnancına, kültürüne, tarihine olan husumetinden tanır. Terör örgütleriyle olan 'al takke ver külah' ilişkisinden tanır. Ülkesini yurt dışına şikayet edip bu şekilde içeride siyasi rant peşinden koşmasından tanır. Cumhurbaşkanı adayı dahi olmaya cesaret edemeyen genel başkanından tanır."

"Ekonomimizin dengelenme sürecinin somut emarelerini her alanda görmeye başladık. İhracatta inşallah 170 milyar dolarla rekor kırıyoruz." diyen Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde asgari ücret açıklandı. Son 15 yılda sadece üç asgari ücret tespiti oy birliği ile olmuştur. 2019 asgari ücreti de işte bunlardan biridir." şeklinde konuştu.

Adaylar

AK Parti Adalar'da Özlem Öztekin Vural, Arnavutköy'de Ahmet Haşim Baltacı, Ataşehir'de İsmail Erdem, Avcılar'da İbrahim Ulusoy'u belediye başkanlığına aday gösterdi.

AK Parti, Bağcılar'da Lokman Çağrıcı, Bahçelievler'de Hakan Bahadır, Bakırköy'de Mehmet Umur, Başakşehir'de Yasin Kartoğlu'nu belediye başkanlığına aday gösterdi.

AK Parti, Bayrampaşa'da Atila Aydıner, Beykoz'da Murat Aydın, Beylikdüzü'nde Mustafa Necati Işık, Beyoğlu'nda Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece'de Mevlüt Uysal'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.

AK Parti, Çatalca'da Mesut Üner, Çekmeköy'de Ahmet Poyraz, Esenler'de Mehmet Tevfik Göksu, Esenyurt'ta Azmi Ekinci, Eyüpsultan'da Deniz Köken, Fatih'te Ergün Turan'ı belediye başkanlığına aday gösterdi.

AK Parti, Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta, Güngören'de Bünyamin Demir, Kadıköy'de Özgül Özkan Yavuz, Kağıthane'de Mevlüt Öztekin, Kartal'da Ebubekir Taşyürek, Küçükçekmece'de Temel Karadeniz'i belediye başkanlığına aday gösterdi.