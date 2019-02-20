Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İSTANBUL

Marmara Bölgesi genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Tartışık köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."

"Herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık"

AFAD Müdürü Levent Yılmaz, depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.

Yılmaz, saat 21.23'te yaşanan ve merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi:

"Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.

Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da "Saat 22.15 itibarıyla GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde, Çanakkale Ayvacık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

Muhabir: Cemal Coşkun, Hülya Çorakçı Ertan