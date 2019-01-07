Binali Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz." dedi.

İSTANBUL

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği kahvaltı programında konuştu.

Binali Yıldırım, "31 Mart seçimlerinde sonuç ne olursa olsun İstanbul kazansın istiyoruz. Ülkemiz kazansın istiyoruz." dedi.

Yıldırım, "İstanbul'u dinleyeceğiz, gözlerimiz kapalı değil. Gözlerimiz açık İstanbul'u dinleyeceğiz, kulaklarımız delik İstanbul'u dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz"

Binali Yıldırım, "31 Mart seçimleriyle beraber yeni bir dönemin, belki bir 25 yıl daha sürecek yeni dönemin kapılarını aralamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, "Bu seçimlerin bir genel seçim havasına dönüştürülmesi, referanduma dönüştürülmesi, bana göre İstanbul'a yapılabilecek bir iyilik değildir." ifadesini kullandı.

"Dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer"

"İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer." diye konuşan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım."

"İstanbul'da sorun ulaşım ve trafik"

Binali Yıldırım, "İstanbul'da 'sorun nedir' diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun."

"Binali olarak geldim. Kasımpaşa'da, burada Binali Yıldırım oldum." ifadesini kullanan Yıldırım, "Her türlü sorunuzu cevaplamaya amadeyim. Her şeyi sorabilirsiniz. İsterseniz ayakkabı numaramı da sorun. Kaç yaşında olduğumu sorun. Kaç torunum olduğunu sorun. Hobilerimi, korkularımı sorun. Ne sorarsanız sorun, hiçbir sınırlama yok. Ama daha çok İstanbul'u sorun. İstanbul'un yeni vizyonu, yeni hizmet dönemini de bir şekilde 'Endüstri 4.0'a benzer, 'İstanbul 4.0' olarak kabul edebiliriz. 'İstanbul 4.0'ın içinde neler var, bunları zaman içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz. diye konuştu.