YOZGAT

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanlığı ziyaretinde bir soru üzerine, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesini, büyük bir vahşet olarak değerlendirdi.

Cinayeti işleyenin, insanlıktan nasibini almamış birisi olduğunu belirten Bozdağ, "Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuştu.

"Cinsel kastrasyonu yeni dönemde devreye sokacağız"

Bozdağ, insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almayan bu tip kişilerin toplum içerisinde, toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Bu konuda da kararlı adımlar atacağız. Cezaların artırılması konusunda da adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığımız bu konuda bir taslak hazırlamıştı, Bakanlar Kurulumuzu da sunmuştu. Ben de sözcü olarak kamuoyuna bilgi aktarmıştım. Ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı, yeni dönemde meclisimiz inşallah bu teklifi hızla yasalaşacaktır."

Ronaldo, Messi gitti, Kılıçdaroğlu gitmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bozdağ, "Şimdi Ronaldo kaybetti, gitti takımı, Portekiz elendi. Messi kaybetti, Arjantin de elendi. Dünya Kupası'na veda ettiler ama Kılıçdaroğlu 9 defadır maçı kaybediyor ne takımı bırakıyor ne de takımı yarışı bırakıyor." ifadesini kullandı.

Bodağ, Kılıçdaroğlu'nun kendisini gözden geçirmesini isteyerek, şu görüşlere yer verdi:

"Gözden geçirme işini yapmıyor. Bir seçim düşünün AK Parti yüzde 43 oy alıyor, kendisi 22,5 oy alıyor. Yani AK Parti iki kat oy fazla alıyor. AK Parti'nin adayı, Cumhur İttifakı'nın adayı yaklaşık yüzde 53 ile ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor, CHP'nin adayı yüzde 30,6 alıyor ve ondan 22 puan fazla oy alıyor. Ama çıkıp Genel Başkan 'Bu seçimin kaybedeni AK Parti'dir.' diye açıklama yapabiliyor. Bunu ben milletimizin vicdanına bırakıyorum. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Bunun hesabını bizim soracak halimiz yok, bunun değerlendirmesini Cumhuriyet Halk Partililer yapacak. Onu değerlendirecektir. Bu seçimin kazanını belli, kaybedeni de belli. O yüzden milletin önüne çıkıp farklı şey söylemek, milletin aklı ve basiretiyle alay etmektir. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan demek isterim ki milletin aklıyla, basiretiyle daha fazla alay etmeyin, kendinize saygınız varsa bu saygının gereğini yapın. Daha fazla söz söylemeye hacet duymuyorum."