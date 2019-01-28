'Antarktika'da hedefimiz kalıcı üssü kurmak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne ilişkin, "Bu yıl da bu seferimizle geçici üssü kuruyor olacağız. Sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak." dedi.

SAKARYA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülkedir. Bugüne kadar yabancı-yerli ayrımı yapmadan ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tüm firmalarımıza her türlü destek verilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) 29'u danışman ülke statüsünde toplam 53 ülkeden oluşan bir anlaşmalar birliği bu. Dolayısıyla Türkiye olarak buradaki hedefimiz, buraya danışman ülke statüsüne geçiyor olabilmek, şu anda gözlemci statüsündeyiz." diye konuştu.

Oktay, "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bu yıl da bu seferimizle geçici üssü kuruyor olacağız. Sonraki hedefimiz de kalıcı üssü kurmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi) Bugüne kadar iki ziyaret gerçekleştirdik. Bunu diğer ülkelerden gemi kiralayarak yaptık. İnşallah gelecek yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın öncülüğünde kendi gemimizi hazırlıyor olacağız ve 4. seferimizi yapıyor olacağız." şeklinde konuştu.

'Yatırım yapan uluslararası şirketleri kendi şirketlerimizden asla ayırmadık'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ülkemizin potansiyeline inanarak buraya yatırım yapan uluslararası şirketleri kendi şirketlerimizden asla ayırmadık, ayırmayacağız." dedi.

Oktay, "Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirerek Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine taşıyacak sistemin altyapısını oluşturduk." ifadelerini kullandı.

'Türkiye, birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır'

Oktay, "Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceğini görenlerin, son dönemde giderek daha çok demokrasimize ve ekonomimize saldırıyor olmaları boşuna değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye, birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır. Türkiye, yine birilerinin hayalini kurduğu gibi bölgesindeki ve dünyadaki kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır." dedi.