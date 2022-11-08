Dolar
18.61
Euro
18.60
Altın
1,670.87
ETH/USDT
1,480.50
BTC/USDT
19,715.00
BIST 100
4,395.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Zorunlu kış lastiği uygulaması Bolu'da 15 Kasım'da başlayacak

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının Bolu'da 15 Kasım'a alındığı duyuruldu.

Zafer Göder   | 08.11.2022
Zorunlu kış lastiği uygulaması Bolu'da 15 Kasım'da başlayacak

Bolu

Bolu Valiliğince alınan karar gereği, kentte kış mevsimi içerisinde düşük hava sıcaklıklarından dolayı zeminde meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşlarının artırılması ve kaymaya dayalı olası trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kara yollarında ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 15 Kasım 2022 ile 15 Nisan 2023 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi.

Devlet yolları ve otoyolların kapsam dışında bırakıldığı uygulama, sadece kent genelindeki kara yollarında geçerli olacak.

Kararın duyurulmasının ardından lastikçilerde değişim mesaisi erken başladı.

Bolu Sanayi Sitesi'nde lastik dükkanı sahibi Rahmi Aksoy, AA muhabirine, 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle işlerinin yoğunlaştığını anlattı.

Kış lastiğinin önemine işaret eden Aksoy, "Kış lastiği içinde silika ve vakum var. İnsanlar 'Yaz lastiğiyle idare ederim, kışı geçiririm.' diyor ama bu çok zor. Mesela dört mevsim lastikler bile Bolu'da kesinlikle kullanılamaz. Kış lastiğinin özelliği çok çok farklı. Silika, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman lastiğin sertleşmemesini sağlıyor. Bu da lastiğin yol tutuşunu sağlıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Türk dünyası olarak birlik ruhuyla Azerbaycan davasının sesi olmaya devam edeceğiz
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali istemini yarın görüşecek
Kuruyan Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için iş birliği yapılacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Küresel gıda güvenliğine en büyük katkıyı yapan ülke olduk
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ı 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla kutladı

Benzer haberler

Zorunlu kış lastiği uygulaması Bolu'da 15 Kasım'da başlayacak

Zorunlu kış lastiği uygulaması Bolu'da 15 Kasım'da başlayacak

Çam kozalaklarını 15 yıldır hediyelik sepete dönüştürüyor

Etrafı çam ormanlarıyla kaplı Çubuk Gölü'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor

Bolu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan yolculardan 28'i taburcu edildi

Bolu'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan yolculardan 28'i taburcu edildi
Abant'ta kullanılacak elektrikli faytonun deneme sürüşü yapıldı

Abant'ta kullanılacak elektrikli faytonun deneme sürüşü yapıldı

Yedigöller Milli Parkı yolunda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yedigöller Milli Parkı yolunda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet