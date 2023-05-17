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Zonguldak'taki grizu faciasının 13. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, Yeni Karadon servis kuyusunun önünde anıldı.

Gökhan Yılmaz  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Zonguldak'taki grizu faciasının 13. yılında hayatını kaybedenler anıldı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kodunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının öldüğü grizu patlamasının 13. yılında madenciler için anma töreni düzenlendi.

TTK ve sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, gazetecilere, hayatını kaybeden madencileri yad etmek için bir araya geldiklerini belirterek, bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

4 yıldır maden işçisi olarak çalışan Abdurrahman Ekşi de hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyerek, "İnşallah böyle ölümlü kazaları bir daha görmek istemiyoruz. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. En son Amasra faciasında gerçekleşen ölümlü kazada tekrar yüreklerimiz burkuldu. Bir daha böyle şeyler görmek istemiyoruz. Bizler ülkenin her yerinde göreve gideriz, elimizden geleni yaparız." dedi.

Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazesi ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.

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