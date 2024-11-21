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Zonguldak'ta trenin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bakım treninin, kapalı bariyerden geçmeye çalışan hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Gökhan Yılmaz  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Zonguldak'ta trenin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Zonguldak-Filyos seferini yapan bakım treni, Göbü köyündeki hemzemin geçitte kapalı olan bariyerden geçmeye çalışan Sefer B'nin (52) kullandığı 67 AAV 850 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.B.K. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan E.B.K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin incelemesinin ardından yeniden trafiğe açıldı, geçici olarak durdurulan seferler de tekrar başlatıldı.

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