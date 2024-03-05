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Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Gökhan Yılmaz, Emre Ayvaz  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahalle'de, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler binayı tamamen sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada itfaiye erleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı deponun yanındaki ev ve ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.

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