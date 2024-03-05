Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Zonguldak
Çaydeğirmeni beldesi Merkez Mahalle'de, tekstil atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler binayı tamamen sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bu arada itfaiye erleri, alevlerin sıçrama ihtimaline karşı deponun yanındaki ev ve ormanlık alanda soğutma çalışması yapıyor.
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