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Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci öldü, 18 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci hayatını kaybetti, biri sürücü 18 kişi yaralandı.

Gökhan Yılmaz   | 14.12.2022
Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci öldü, 18 kişi yaralandı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Kilimli ilçesinden Muslu beldesine seyreden F.K'nin kullandığı 67 AT 873 plakalı lise öğrencilerini taşıyan midibüs, Çatalağzı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 1 öğrenci yaşamını yitirdi, biri sürücü 18 kişi yaralandı.

Kazada 1 öğrenci yaşamını yitirdi, biri sürücü 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı.

Servis aracının Kilimli Anadolu Lisesi ve Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıdığı öğrenildi.

Aracı kaldırma çalışmalarının devam ettiği bölgede, öğrencilerin etrafa dağılan eşyaları görevlilerce toplanarak kaza mahallinde bekleyen yakınlarına teslim edildi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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