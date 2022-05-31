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Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 29 yaşındaki Hasret Şişman yaralandı.

Gökhan Yılmaz   | 31.05.2022
Zonguldak'ta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz - AA

Zonguldak

Yeni Mahalle Topyeri mevkisinde 25 Mayıs'ta iş çıkışı evine giden Şişman, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Sol bacağından yaralanan Şişman, Devrek Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay anını anlattı.

"Bir tanesinin arkadan ısırdığını hissettim." diyen Şişman, elindeki poşetlerle kendini korumaya ve savunmaya çalıştığını dile getirdi.

Şişman, "Çok fazla sesim çıktığı ve havlama sesleri olduğu için mahalleden cami hocası yardımıma koştu. Onlar yetişti, iyi ki varlardı. Allah korusun, daha kötü sonuçlar oluşabilirdi." dedi.

"Hayvan sevmiyor değiliz, çözüm bulunsun"

Bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını isteyen Şişman, şunları kaydetti:

"Başkasının canı yanmasın. Daha önceden 5 yaşındaki Poyraz'ın da canı yandı. Bir sonrasının daha olmaması için artık çözüm bulunsun. Biz hayvan sevmiyor değiliz, sadece çözüm bulunsun istiyoruz. Evimden çıktığımda rahat işe gitmek istiyorum. İşten evime rahat gelmek istiyorum. Çocuklar okula gidemiyorlar, insanlar işlerine rahat gidemiyorlar. Artık bunaldık. Tek başıma yolda yürüyemiyorum. Yanımda biri olduğunda da köpek çıkacak, saldıracak diye korkuyorum."

Kuduz aşısı olduğunu belirten Şişman, gerekli yerlere şikayette bulunup dilekçe verdiğini söyledi.

Evinin önünde oynayan 5 yaşındaki Poyraz Çiloğlu da kısa süre önce sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanmıştı.

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