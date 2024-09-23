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Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Gökhan Yılmaz  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara

Zonguldak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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