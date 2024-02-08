Dolar
30.60
Euro
32.97
Altın
2,031.43
ETH/USDT
2,425.50
BTC/USDT
45,037.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi.

Gökhan Yılmaz  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Gelik beldesinde dün akşam meydana gelen göçükte ölen 45 yaşındaki Murat Çetinkaya'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Beycuma beldesi Korucuk köyü Dereli Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Çetinkaya için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı. Cenaze götürüldüğü sırada işçinin yakınları gözyaşı döktü.

Göçükten kurtarılan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Erdem Yıldız da cenazeye katılarak mesai arkadaşına karşı son görevini yerine getirdi.

Evli ve 3 çocuk babası Çetinkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Bu arada 13 yıllık madenci Çetinkaya'nın emekliliğine 20 gün kaldığı ve iki kardeşinin daha maden işçisi olduğu öğrenildi.

Törene, işçinin aile ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Muharrem Kiraz, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Kilimli ilçesi Gelik beldesi Ayiçi mevkisinde özel maden ocağında dün saat meydana gelen göçükte işçiler Murat Çetinkaya ve Erdem Yıldız mahsur kalmış, mesai arkadaşları kurtarma çalışması başlatmıştı.

Jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve TTK tahlisiye ekiplerinin de katılımıyla yürütülen çalışmalarda göçükten kurtarılan Yıldız hastaneye kaldırılmış, Çetinkaya'nın cesedine ise 5 saat sonra ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Havalimanı 29 Ocak-4 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dilfiraz Karataş'ın "polis kurşunuyla öldüğü" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin izlerini birer birer siliyoruz
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler, Orgeneral Gürak ve Kuvvet Komutanlarını kabul etti

Benzer haberler

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta maden ocağında göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi

Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Karataş son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Karataş son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet