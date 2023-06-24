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Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası üzerine ekipler arama çalışması yaptı.

Gökhan Yılmaz  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Zonguldak'ta kuru yük gemisinin altında mayın olduğu iddiası ekipleri harekete geçirdi Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan kente demir cevheri getiren geminin altında mayın olabileceği ihbarıyla Zonguldak Bölge Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile deniz polisi ekipleri harekete geçti.

Gemi personelinin tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ekipleri şüphelenilen cismi aramaya başladı.

Uzman ekibin dalış gerçekleştirdiği geminin altında ve çevresinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Öte yandan polis ekipleri limanın bulunduğu cadde üzerine araçların park yapmasına izin vermedi. Güzergahtaki kaldırımları kullanan vatandaşlar da olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yakındaki itfaiye müdürlüğüne bağlı istasyon da tahliye edildi.

Yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin geçici süreyle durdurulduğu limanda, ekiplerin yarın tekrar dalış gerçekleştireceği öğrenildi.

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