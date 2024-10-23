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Zonguldak'ta kargo gemisi karaya oturdu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde karaya oturan kargo gemisinin kurtarılması için çalışma başlatılacak.

Mustafa Kemal Bektaş  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Zonguldak'ta kargo gemisi karaya oturdu

Zonguldak

Uruguay'dan 85 bin ton demir cevheri yüklü "MILDRED" isimli Singapur bayraklı kargo gemisi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) limanı girişinde karaya oturdu.

ERDEMİR kılavuz gemilerinin yaptıkları ilk incelemenin ardından durum, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığına bildirildi.

Liman Başkanlığı, Karadeniz Ereğli'ye yük gemisi girişlerini kapattı.

Dalgıçların yapacağı incelemenin ardından gemiyi kurtarma çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

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