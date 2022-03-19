Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,953.80
BTC/USDT
41,999.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı
logo
Gündem

Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan 171 köy yolundan 110'unda ulaşım yeniden sağlandı.

Gökhan Yılmaz   | 19.03.2022
Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar nedeniyle kapanan 171 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kent genelinde 110 köyün yolu ulaşıma açılırken Merkez'de 4, Kozlu'da 4, Çaycuma'da 7, Devrek'te 31 ve Ereğli'de 15 olmak üzere 61 köy yolundaki çalışmalar sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bin 809'a çıktı
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Benzer haberler

Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor
İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor

İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor
Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı