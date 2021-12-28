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Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

Gökhan Yılmaz   | 28.12.2021
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

Zonguldak

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kapanan kara yolundaki kaya ve toprak parçalarını temizleme çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak-Ankara kara yolunun 18. kilometresinde dün gece saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Kapanan Zonguldak istikametinin trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Çok sayıda iş makinesinin çalışma yaptığı yolda ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Ekiplerin kaya ve toprak parçalarını kaldırma çalışmaları sürüyor.

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