Dolar
32.26
Euro
34.83
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,496.70
BTC/USDT
69,637.00
BIST 100
9,142.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin doğusunda oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar sayılıyor. Kars’tan yayındayız. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımına geçildi. Van’dan yayındayız. Türkiye’nin doğusunda oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar sayılacak. Şanlıurfa’dan yayındayız
logo
Gündem

Zonguldak'ta görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü

Mustafa Kemal Bektaş  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Zonguldak'ta görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü

Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Çakır, görevli olduğu okulda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi 5. sıra adayı 59 yaşındaki Çakır, partisinin bilişim sorumlusu olarak görev yaptığı Turgut Reis Ortaokulunda fenalaştı.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin ardından Çakır'ın ailesi ile CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkanı adayı Halil Posbıyık, İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve partililer hastaneye geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yerel seçimlerin takibi için Basın İzleme Merkezi kurdu
Zonguldak'ta görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü
Emine Erdoğan'dan Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin paylaşım
Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

Benzer haberler

Yerel seçim için 32 ildeki oy verme işlemi sona erdi

Yerel seçim için 32 ildeki oy verme işlemi sona erdi

Zonguldak'ta görevli olduğu okulda kalp krizi geçiren ilçe meclis üyesi adayı öldü

Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı

Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü

Manisa'da oyunu kullanan bir kişi kalp krizi sonucu öldü
Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler

Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler
Oy kullanmaya atla gittiler

Oy kullanmaya atla gittiler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet