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Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 120'nci gününde

Zonguldak açıklarında 19 Kasım 2023'te batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Mustafa Kemal Bektaş  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 120'nci gününde Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş/AA

Zonguldak

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları 120'nci gününde devam etti.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı Erdemir ve Ereğli Limanı yoğunlukta olmak üzere liman içi ve dışı ile sahil şeridinde sürdürüyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de yapılıyor.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin sökümü de sürüyor. Enkazı büyük oranda kaldırılan geminin vinç yardımıyla kesilen parçaları, kamyonlara yüklenerek alandan uzaklaştırılıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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