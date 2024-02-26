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Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 100 gündür sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar 100'üncü gününe girdi.

Mustafa Kemal Bektaş  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 100 gündür sürüyor Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş/AA

Zonguldak

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı geminin kayıp personelini arama çalışmaları 100 gündür devam ediyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden aramayı Erdemir Limanı yoğunlukta olmak üzere liman içi ve dışı ile sahil şeridinde sürdürüyor.

Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de yapılıyor.

Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin sökümü de sürüyor. Kesilen parçalar vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek alandan taşınıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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