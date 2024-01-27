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Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 70 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 70 gündür devam ediyor.

Mustafa Kemal Bektaş  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 70 gündür aranıyor

Zonguldak

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında karadan tarama faaliyeti yürütülüyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden arama tarama çalışmalarına elverişsiz hava şartları nedeniyle ara verdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor. Enkaz kaldırma işlemlerini yürüten gemi, Bozhane Limanı'nda demirli bulunuyor. Havaların düzelmesiyle çalışmaların yeniden başlayacağı öğrenildi.

Bu arada aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm işlemleri sürüyor. Sahil güzergahının bir bölümü çalışmalar nedeniyle emniyet şeridine alınarak yaya geçişine kapalı tutuluyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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