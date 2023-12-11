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Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 23 gündür devam ediyor.

Gökhan Yılmaz, Mustafa Kemal Bektaş  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak

ZONGULDAK (AA) - 

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan, havadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli, botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama yapıyor.

Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun gemisi de destek veriyor.

Suyun balçık ve kumla kaplı olmadığı bölgede, geminin yaşam alanlarına girebilecek her yerde arama yapan dalgıçlar, dış ve iç mendirek ile mağara ve mağaracıklarda çalışma yapıyor. Ekipler de karadan deniz yüzeyini gözetliyor.

Öte yandan Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde geminin yerinde söküm çalışmalarının başlanacağı öğrenildi.

Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına devam edilmesi planlanıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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