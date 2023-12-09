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Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 21. gündür devam ediyor.

Gökhan Yılmaz, Mustafa Kemal Bektaş  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş / AA

Zonguldak

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında, görevlilerce gece boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüldü.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Deniz Üs Komutanlığı personeli botla liman içinde kıyı kesimlerini tararken, Sahil Güvenlik ekipleri de liman içinde ve dışında arama çalışması yapıyor.

Her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip olan ve gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı KEGM'nin operasyonel gücünü artıran Nene Hatun'un, batan kuru yük gemisinin pruva (geminin baş bölümü) kısmını çevirmek için çalışmaları devam ediyor.

Nene Hatun, KEGM tarafından mendireklerin taranmasının yapıldığı arama çalışmalarında dalga boyunun 2,5 metreye kadar yükseldiği denizde çalışma gerçekleştiriyor.

Suyun balçık ve kumla kaplı olmadığı bölgede geminin yaşam alanlarına girebilecek her yerde arama çalışması yapan ancak şu an elverişsiz şartlar nedeniyle batık gemiye inemeyen dalgıçlar, dış ve iç mendirek ile mağara ve mağaracıklarda çalışma yürütüyor. Karadan da deniz yüzeyi ekiplerce gözetleniyor.

Geminin parçalanarak karaya çıkarılması ve karada arama çalışmalarına devam edilmesi planlanıyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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