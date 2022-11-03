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Zonguldak'ta 148 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 148 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Gökhan Yılmaz   | 03.11.2022
Zonguldak'ta 148 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

İlçede taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 148 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan 16 öğrencinin de kontrol amaçlı yatışları yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden numune alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, AA muhabirine, öğrencilerin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetinde bulundukların söyledi.

"Öğrencilerimizi birebir takip ediyoruz." diyen Aldoğan, şunları kaydetti:

"Çok şükür her birini gördük. Az önce yatışı olan hasta öğrencilerimizi de gördük. Son derece sağlıkları iyi. Kontrol amaçlı onlar da bekletiliyor. Serumu biten öğrenciler evlerine gönderildi. Herhangi bir problem gözükmüyor. Yine yemekle ilgi de İlçe Tarım Müdürlüğümüz numuneleri Bolu'ya incelemek üzere gönderdi. İncelemeyi başlattık. Gelen sonuca göre de yolumuz belli olacak. Tek önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı. Çok şükür ciddi hiçbir problem yok."

148 öğrenciden 127'si taburcu edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 148 öğrenciden 127'si taburcu edildi.

İlçede dün, taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 148 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi gören 127 öğrenci taburcu edilirken, 21 öğrencinin ise kontrol amaçlı yatışları yapıldı.

Tedavisi devam edenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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