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Zonguldak'ta 118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Gökhan Yılmaz   | 03.11.2022
Zonguldak'ta 118 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

İlçede taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 118 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin bazıları taburcu edildi, tedavisi devam edenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan 16 öğrencinin de kontrol amaçlı yatışları yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden numune alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, AA muhabirine, öğrencilerin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetinde bulundukların söyledi.

"Öğrencilerimizi birebir takip ediyoruz." diyen Aldoğan şunları kaydetti:

"118 öğrencimiz hastanemize bu şikayetle müracaat ediyorlar. 118 öğrencimizin şu an itibarıyla sadece 16'sının kontrol amaçlı çıkışları yapılmadı. Diğerlerinin serumları takılı. Çok şükür her birini gördük. Az önce yatışı olan hasta öğrencilerimizi de gördük. Son derece sağlıkları iyi. Kontrol amaçlı onlar da bekletiliyor. Serumu biten öğrenciler evlerine gönderildi. Herhangi bir problem gözükmüyor. Yine yemekle ilgili de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz numuneleri Bolu'ya incelenmek üzere gönderdi. İncelemeyi başlattık. Gelen sonuca göre de yolumuz belli olacak. Tek önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı. Çok şükür ciddi hiçbir problem yok."

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