Dolar
34.20
Euro
37.95
Altın
2,648.91
ETH/USDT
2,636.10
BTC/USDT
63,843.00
BIST 100
9,539.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Zonguldak Valiliğinden kuvvetli yağış önlemleri

Zonguldak'ta kuvvetli yağışa karşı önlem amacıyla motosiklet, motokurye ve skuter sürücülerinin bugün trafiğe çıkması yasaklandı, Gökgöl Mağarası ziyarete kapatıldı.

Gökhan Yılmaz  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Zonguldak Valiliğinden kuvvetli yağış önlemleri

Zonguldak

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte devam edeceği değerlendirilen kuvvetli yağış nedeniyle herhangi bir kazaya ya da olumsuz duruma mahal vermemek amacıyla bugün motosiklet, motokurye ve skuter sürücülerinin trafiğe çıkmalarının yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları, dere kenarlarına araç park etmemeleri, şiddetli yağışlar sırasında elektrik direkleri ve ağaç altlarından uzak durmalarının önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Sel ve su baskınları anında güvenli alanlara geçiş yapılmalı ve tehlike anında 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenmelidir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan kentte devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Gökgöl Mağarası'nın da tedbir amaçlı bugün ziyarete kapatıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı
Elazığ'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki göl ve göletlere 25 milyon sazan yavrusu takviyesi
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı hukuksuz bir işgal girişimidir
Türkiye, BAE'nin Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıyı kınadı

Benzer haberler

Zonguldak Valiliğinden kuvvetli yağış önlemleri

Zonguldak Valiliğinden kuvvetli yağış önlemleri

Edirne'de kuraklığa karşı alınan tedbirler sayesinde çeltikte verim kaybı yaşanmadı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı

Motosiklet satışları yaz aylarını rekorla tamamladı
Düzce'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu

Düzce'de sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet