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Zonguldak, Bolu, Şile, Düzce ve Sakarya'da eğitime 1 gün ara

Zonguldak, Bolu, Şile, Düzce ve Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Zafer Göder, Zeynep Rakipoğlu, Gökhan Yılmaz, Göksel Cüneyt İğde, Emre Ayvaz  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Zonguldak, Bolu, Şile, Düzce ve Sakarya'da eğitime 1 gün ara Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu/İstanbul/Zonguldak/Düzce

Bolu'da valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım'da, tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Zonguldak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Heyelan nedeniyle bazı yollar kapandı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda, heyelanlar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Karadeniz Ereğli kara yolunda meydana heyelanlar nedeniyle, Terzi köyü mevkisinden Zonguldak yönüne, karayolları bakımevinden her iki yöne, Şehitlik mevkisinden il merkezi yönüne kara yolunun çift taraflı trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Karayolu ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Şile

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

Düzce

Akçakoca genelinde gün boyu sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği ilçede birçok ev ve iş yerini su bastı, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Sakarya'da taşımalı eğitime kar engeli

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

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