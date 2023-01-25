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Zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak genelge yürürlüğe girdi

"Zeytinyağı İşletmelerinin 2 Fazlı Üretime Geçişi Genelgesi" ile zeytinyağı işletmelerinden kaynaklı atık su miktarının yüzde 75, su tüketiminin ise yüzde 63 oranında azalması bekleniyor.

Mehmet Tosun   | 25.01.2023
Zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltacak genelge yürürlüğe girdi Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, zeytinyağı işletmelerinin çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, su kirliliğinin önlenmesi, su tüketiminin azaltılması amacıyla "Zeytinyağı İşletmelerinin 2 Fazlı Üretime Geçişi Genelgesi" yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zeytinyağı üretimi sonucu çevresel kirliliğe neden olan işletmeler olduğunu görüyoruz. Bunları tespit edip en ağır yaptırımları uyguluyoruz. Önüne geçmek için de yeni bir genelge hazırladık ve imzaladık. Hem kirlilik yükü azalacak, hem su tüketimi en aza inecek." ifadelerini kullandı.

Kirlilik yükü 3 fazlı üretimde 76 kat fazla

Bakanlıktan da 3 fazlı üretimi sonucu oluşan atık su miktarı ve kirlilik yükünü düşürecek söz konusu genelgeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Türkiye'de 3 fazlı üretim yapan zeytinyağı işletmelerinden kaynaklanan toplam kirlilik yükü ile 2 fazlı üretim yapan işletmelerin kirlilik yükü arasında 76 kat fark görülüyor.

3 fazlı zeytinyağı üretimi sonucu oluşan, çok yüksek organik kirlilik yüküne sahip zeytin karasuyu, asidik karakteri ve yüksek iletkenliği nedeniyle, "arıtılması çok zor ve maliyetli atık su" niteliği taşıyor.

Elde edilen ürün miktarı açısından her iki faz arasında herhangi bir fark bulunmazken, 2 fazlı üretimde zeytinyağı kalitesi de yükseliyor.

Genelgeyle,1 ton zeytinyağı üretiminde 96 kilogram Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) iken, 2 faza geçiş ile bu miktarın yüzde 98 azalarak ton başına 1,25 kilogram KOİ'ye düşmesi hedefleniyor.

Yeni sisteme geçişle, zeytinyağı işletmelerinden kaynaklanan atık su miktarının yüzde 75, su tüketiminin ise yüzde 63 oranında azaltılması bekleniyor.

​​​​​​Zorunlu geçiş 15 Eylül 2023'e kadar yapılacak

Genelgeyle Türkiye genelinde 3 fazlı üretim yapan zeytinyağı işletmelerinin 15 Eylül 2023'e kadar 2 fazlı sisteme geçişi zorunlu hale gelecek.

Türkiye'de 816'sı 2 fazlı, 444'ü 3 fazlı, 4 taş baskı üretim olmak üzere toplam 1264 zeytinyağı üretim tesisi faaliyet gösteriyor.

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