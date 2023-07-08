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Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasının deposunda yangın çıktı

Zeytinburnu'ndaki bir teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mücahit Türetken, İrem Demir  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasının deposunda yangın çıktı Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, elektronik eşyanın yer aldığı depodaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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