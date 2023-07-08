Zeytinburnu'nda teknoloji mağazasının deposunda yangın çıktı
Zeytinburnu'ndaki bir teknoloji mağazasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Cevizlibağ'da bulunan teknoloji mağazasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlileri, elektronik eşyanın yer aldığı depodaki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.