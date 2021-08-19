Zeytinburnu'nda 'Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi' yenilenerek hizmete açıldı
Zeytinburnu Belediyesi tarafından yenilenen Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi törenle hizmete açıldı.
İstanbul
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek mevcut binanın yetersiz olduğu kararına vardıklarını ve bakımevini yenilediklerini anlattı.
Yıkılıp yeniden yapılan bakımevinin kimsesiz canları ağırlamak için kapılarını açtığını dile getiren Arısoy, bugün sahipsiz hayvanlarla ilgili çıtayı daha fazla yükseltme günü olduğunu ifade etti.
Yeni bakımeviyle ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, bakım odası ve araçların kapasitesinin iki katına çıkarıldığını belirten Arısoy, "Burayı daha önce olmayan röntgen, kan analizi yapan cihazlar, ameliyathane, çoklu bakım odaları ile donatarak önümüzdeki 20 yılın ihtiyacını karşılayacak hale getirdik. Ayrıca mevcutta bir olan araç sayımızı 2'ye çıkardık. Bu şu demek, bize gelen yaralı ve hasta can dostlarımıza yetişme hızımız 2 katına çıkacak. Eski binada 36 hayvanı misafir edebiliyorduk, şimdi yeni binada kapasitemiz 81'e çıktı." diye konuştu.
Geçici bakımevinde haftanın belli günlerinde ziyaret imkanı olacağını aktaran Arısoy, "Buradan sahiplenmek isteyen komşularımıza ilk bakımlarına yaparak hayvanları teslim edeceğiz. Ben bütün komşularıma hayvan sahiplenmelerini tavsiye ediyorum." dedi.
Zeytinburnu Belediyesi tarafından yenilenen Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi törenle hizmete açıldı. Törene katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy konuşma yaptı.
"Devrim niteliğinde hükümler geldi"
AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar da Hayvanları Koruma Kanunu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yakın ilgisi sayesinde olabildiğince kapsayıcı ve güzel bir biçimde TBMM'den geçirdiklerini anlattı.
Bu kanunla devrim niteliğinde hükümler geldiğini dile getiren Yaşar, yapılan en önemli değişikliğin ise "Hayvan bir candır ve hayvana karşı işlenen cürümler TCK kapsamında suçtur." hükmü olduğunu söyledi.
Yaşar, "Belediyelere yükümlülük yüklendi ki hayvanseverlerimizin aslında en fazla istedikleri ve talep ettikleri buydu. Zeytinburnu Belediyesinin diğer belediyelere öncülük edecek güzel bir hizmeti hayata geçirdiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından Belediye Başkanı Arısoy tarafından bakımevine katkılarından dolayı Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel'e plaket takdim edildi.
Bakımevinin açılışı AK Parti İstanbul Milletvekilleri Serap Yaşar ve Hasan Turan, Belediye Başkanı Arısoy, Rektör Yüksel ve protokolün katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleşti. Açılışın ardından bakımevi davetliler tarafından gezildi.
Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi
Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde canlı barınma kapasitesi artarken, en yeni teknolojiye sahip anlık röntgen ve hemogram cihazları koyuldu. Böylelikle kırık durumlarında anında teşhis koyulup müdahale edilirken, kan örnekleri doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilerek tedavi sürecinde hızlı bir şekilde yol alınması sağlanacak.
Kedi ve köpek olarak ayrılan 2 adet ameliyathaneye sahip bakımevinde, 2 yoğun bakım ünitesi, 3 bakım odası, operasyon sonrası bakım için steril oda, yeni doğum yapan yavru kediler için yavrulu oda ve 2 hizmet aracı bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.