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Zeytinburnu'nda kurusıkı tabancayla havaya ateş eden motosikletli tutuklandı

Zeytinburnu'nda, havaya ateş ettiği kurusıkı tabancayı bazı sürücülere doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Selami Küçükoğlu  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Zeytinburnu'nda kurusıkı tabancayla havaya ateş eden motosikletli tutuklandı

İstanbul

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Sümer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsünün havaya ateş edip, sürücülere tabanca doğrultmasına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından motosikleti kullandığı ve silahla ateş ettiği belirlenen S.A. (19) ile motosikletin sahibi M.E.Ç. (18) gözaltına alındı.

Şüpheli M.E.Ç'ye ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Kullandığı silahın kurusıkı olduğu anlaşılan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

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