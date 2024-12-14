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Zeytinburnu'nda köpeğini korumak isteyen kadın başıboş köpeğin saldırına uğradı

Zeytinburnu'nda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan köpeğini korumak isteyen kadının ısırıldığı anlar araç kamerasınca kaydedildi.

Alper Korkmaz  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Zeytinburnu'nda köpeğini korumak isteyen kadın başıboş köpeğin saldırına uğradı Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Matematik öğretmeni Fatmagül Ergün, 12 Aralık'ta Kazlıçeşme Mahallesi'nde yaşadığı siteden köpeği ile yürüyüşe çıktı.

Bu sırada Ergün'ün köpeği sokakta başıboş dolaşan bir başka köpeği görünce havladı. Başıboş köpek Ergün'ün köpeğine doğru hamle yapınca genç kadın araya girdi. Sahipsiz köpek, köpeğini korumaya çalışan kadını sağ bacağından ısırarak yaraladı.

Durumu gören sitenin güvenlik görevlileri yardıma koşarak kadını kurtarırken, saldırgan köpek de uzaklaştırıldı.

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Fatmagül Ergün, köpeğiyle birlikte parka gittiklerini belirterek, "Köpeğim, cane corsa cinsi olduğunu tahmin ettiğim başıboş bir köpeğe havladı. Köpek bize doğru yöneldi. Köpeğim ameliyatlı olduğu için onu korumak adına araya bacağımı koydum. Baya mücadele ettik. Bacağımı ısırdı." dedi.

Yere düşünce dudağının yarıldığını aktaran Ergün, çevredekilerin müdahalesi ile kurtulduğunu, yürümekte zorlandığını anlattı. Ergün, köpeklerle ilgili önlem alınmasını istedi.

Bu arada, köpeğin kadına saldırdığı anlar bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ergün'ün köpeğinin, birlikte yürüdükleri sırada karşı kaldırımdaki köpeğe havlaması, koşarak yanlarına gelen başıboş köpeğin saldırması yer aldı.


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