Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kazasında 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı Zeytinburnu'nda, İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

[1/6] Zeytinburnu Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. [2/6] Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. [3/6] [4/6] [5/6] [6/6] × [1/6] Zeytinburnu Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde bir sitenin bahçe duvarına çarptı. [2/6] Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. [3/6] [4/6] [5/6] [6/6]

Araçta sıkışan İETT şoförü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bazı yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken hafif yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yolun Bakırköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan İETT otobüsünün duvara çarptığı, olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 17 kişinin de yaralandığı bildirilen açıklamada, yaralıların çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aynı istikamette seyreden bir otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yapması üzerine sağa yönelen otobüsün yoldan çıkarak sitenin bahçe duvarına çarpması yer alıyor.