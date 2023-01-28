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Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısı kaynaklı yangının verdiği zarar sabah ortaya çıktı

Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde doğal gaz sızıntısı sonucu yangın çıkan ve 4 otomobilin zarar gördüğü bölgede 2 metre derinliğinde çukur oluştu.

Ferhat Yasak   | 28.01.2023
Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısı kaynaklı yangının verdiği zarar sabah ortaya çıktı Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta doğal gaz borusunda dün akşam meydana gelen sızıntının ardından çıkan ve park halindeki 4 otomobile de sıçrayan yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin çalışması tamamlandı.

Yanan otomobiller bölgeden kaldırılırken, yangının çıktığı alan polis ve zabıta ekiplerince emniyet şeridiyle kapatıldı.

Yangının yaşandığı bölgede yaklaşık 15-20 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde çukur oluşurken, bazı evlerin camlarının çatladığı, bir evin balkonunda bulunan plastik saksılar ile bir işyerinin alarm kutusunun da eridiği görüldü.

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