Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısı kaynaklı yangının verdiği zarar sabah ortaya çıktı
Zeytinburnu'nda dün akşam saatlerinde doğal gaz sızıntısı sonucu yangın çıkan ve 4 otomobilin zarar gördüğü bölgede 2 metre derinliğinde çukur oluştu.
İstanbul
Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta doğal gaz borusunda dün akşam meydana gelen sızıntının ardından çıkan ve park halindeki 4 otomobile de sıçrayan yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin çalışması tamamlandı.
Yanan otomobiller bölgeden kaldırılırken, yangının çıktığı alan polis ve zabıta ekiplerince emniyet şeridiyle kapatıldı.
Yangının yaşandığı bölgede yaklaşık 15-20 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde çukur oluşurken, bazı evlerin camlarının çatladığı, bir evin balkonunda bulunan plastik saksılar ile bir işyerinin alarm kutusunun da eridiği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.