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Zeytinburnu'nda çöken istinat duvarı araçlara zarar verdi

Zeytinburnu'nda çöken istinat duvarı park halindeki araçlarda hasara neden oldu.

Hasan Hüseyin Kul, Büşra Çoban  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Zeytinburnu'nda çöken istinat duvarı araçlara zarar verdi Fotoğraf: Hasan Hüseyin Kul/AA

İstanbul

Yılanlı Ayazma Sokak'ta bulunan Topkapı Otosanayi Sitesi'nin istinat duvarı, sağanak nedeniyle park halindeki araçların üzerine çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi.

Çöken duvarın altında kalan 4 araçta hasar meydana gelirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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