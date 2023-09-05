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Zeytinburnu'nda arızalanan metrobüsün yolcuları durağa yürüdü

Zeytinburnu'nda bir metrobüsün arızalanması nedeniyle araçtan inen yolcular durağa yürüdü.

Ferhat Yasak  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Zeytinburnu'nda arızalanan metrobüsün yolcuları durağa yürüdü Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Cevizlibağ durağında yolcu alıp hareket ettikten kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Araçtan inen yolcular metrobüs yolundan yürüyerek durağa gitti.

Yolcular, farklı metrobüslere binerek yoluna devam ederken, arızalanan metrobüs, yolun kapanmaması için durağın ilerisindeki güvenli alana çekildi.


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