Zeytinburnu'nda 27. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali başladı

Merkezefendi Millet Kıraathanesi yanındaki etkinlik alanında düzenlenen programa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "27 yıl önce Zeytinburnu'muzda yatan, Zeytinburnu'muzun ebedi misafiri Merkez Efendi'nin adını yüceltmek için başlattığımız festival, 26 yılını tamamladı. Bu vesileyle Merkezefendi'nin çevresi büyük bir dönüşüm geçirdi. Burada gördüğünüz yapıların tamamı Kültür Vadisi adı altında restore edildi, bambaşka bir hüviyete büründü." diye konuştu.

Merkez Efendi'den ilhamla başlattıkları çalışmaların sonucunda Türkiye'nin ilk tıbbi bitki bahçesine kavuştuğunu belirten Arısoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'den ve dünyadan 750'nin üzerinde tıbbi bitkinin idamesini sağlıyoruz. Burası, Türkiye'nin aynı zamanda bir araştırma merkezi. İlgili kurum ve kuruluşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti veren, destek veren, 750 tıbbi bitkiyi idame eden, bütün dönemlerini fotoğraflayan, kayıt altına alan bir merkez durumunda. Bu yıl da 27. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali kapsamında burada yöresel yemek yarışması yapılacak. Yemek yarışmasından kastımız, fast food kültürüne karşı Türk mutfağını öne çıkarmak. Burada evinde üretilen yemeklerle, hemşerilerimiz yarışacaklar. Festival boyunca atölyeler, seminerler, söyleşiler ve konserler olacak. 4 gün boyunca devam edecek bu festivale bütün İstanbul'u bekliyoruz."

İstanbul'un üç kadim medeniyetin izlerini taşıyan önemli bir şehir olduğunu dile getiren Özdemir, bu mirası yaşatan Zeytinburnu'nun kendine özgü kimliğiyle öne çıkan ilçelerden biri olduğunu vurguladı.

Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu da İstanbul'un manevi hayatına yön veren önemli şahsiyetlerden biri olan Merkez Efendi'nin din alimi ve geleneksel tıp bilgini olarak insanlara hizmet ettiğini, aradan geçen yaklaşık beş asra rağmen isminin ve mirasının yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Merkez Efendi'nin Manisa'da hazırladığı mesir macunuyla Hafsa Sultan'ın rahatsızlığının tedavisine katkı sağladığını ve geleneksel tıp alanında ün kazandığını anlatan Uslu, "Böyle bir kıymete, böyle bir değere Zeytinburnu ilçesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Onun şanına yakışır bir coşku ve kalabalıkla bu festivalleri organize ediyoruz. Zeytinburnu Belediyemiz organize ediyor. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Özdemir ise milletlerin, devletlerin ve medeniyetlerin bir taraftan askeri ve iktisadi güçleriyle var olurken, bir diğer taraftan da kültürleriyle ve sanatlarıyla varlıklarını devam ettirdiklerini ifade etti.

Özdemir, "İstanbul'un Fethi'nden hemen sonra 1463 yılında doğmuş, ülkemizin birçok şehrinde yaşamış, aynı zamanda Zeytinburnu ilçemizde görev ifa etmiş ve burada ebedi aleme irtihal olmuş Merkez Efendi'nin manevi huzurunda sizlerle bir aradayız. Hem mutasavvıf kişiliğiyle ve yetiştirdiği insanlarla hem de dağıttığı şifayla medeniyetimizin çınarlarından olan Merkez Efendi'nin aynı zamanda hatırasını yaşatan ve bugünlere taşıyan kıymetli belediye başkanımız ve belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından programda geleneksel mesir macunu dağıtımı ve sanatçı Fadıl Aydın konseri gerçekleştirildi.

Festival 4 gün boyunca devam edecek.